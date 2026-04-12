马场密探048｜「重情重义」师徒齐起孖

见习骑师袁幸尧在第五场策骑姚本辉马房的「辉洒自如」赢马之后，在第九场再伙拍姚厩另一初岀自购马「重情重义」一放到底，爆出十七倍冷门赢马，两师徒齐齐起孖，该驹马主亦取得一百五十万自购马岀赛特别奖金。

上周三谷草赛事，头场「有情有义」克服十二档赢马，相隔不足一周后，同主马「重情重义」在女见习骑师袁幸尧胯下又克服十二档阻力胜出。

赛后练马师姚本辉说：「袁幸尧今期为我的两匹初出马『辉洒自如』和『重情重义』赢马，我当然开心，『重情重义』排十二档都赢，袁幸尧的发挥恰如其法。『重情重义』很细胆，一定要摆前走，因此我尽量叫袁幸尧抢前走，今场减十磅优势大增。」