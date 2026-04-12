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马场密探048｜「精英高球」配头套胜出

马圈快讯
更新时间：15:51 2026-04-12 HKT
发布时间：15:51 2026-04-12 HKT

苏伟贤马房的「精英高球」今日在沙田第六场取胜，马主黄进达和其父亲黄士心邀请著名马贩派斯（David Price）一起在凯旋门拉头马，原来「精英高球」是派斯引入的马中第一千场头马。

苏伟贤说：「『精英高球』是一匹好马，不过牠一出头，便有点迷失，走势仍然有点生硬稚嫩，有待进步。我对马主表示，需要多些时间去摸索哪个配备比较适合该驹。我们在晨操曾经试过头套、耳套等不同配备，我认为头套对此马较合适，我感谢马主给予谅解，愿意等待。『精英高球』目前只是三岁，仍有进步空间，我会再与马主商量，今季余下赛事会物色适合的赛程让牠出赛。」

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