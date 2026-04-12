马场密探048｜「辉洒自如」一出即胜

由本月开始上阵的见习骑师袁幸尧，今午继续取得佳绩，在第五场策骑初出的「辉洒自如」一放到底胜出，赢得其在港第三场胜仗，今场是她首次替其导师姚本辉赢岀头马。

姚厩女见习骑师袁幸尧在港跑过三期赛事，次次都有马赢，昨日首次为师傅姚本辉赢马，姚厩的「辉洒自如」今日在港初次登场，在袁幸尧胯下在终点前力压大热门「辣得准」，一出即胜。

赛后练马师姚本辉说：「袁幸尧最大的优点是出闸好快，对于一个十磅见习生来说，她的表现已经很好，当然她仍有很多东西可以学习和改善。『辉洒自如」是前置马，放头跑或摆在二、三位前面走都可以。『辉洒自如』是四岁马，日渐成熟，今场用袁幸尧减十磅有利，出闸锐度够快，赢得漂亮。」