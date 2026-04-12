马场密探048｜「开心老板」今季第二捷

早前策骑「幸运奇兵」之后，一直缺阵的骑师霍宏声，今日复岀上阵，便即在第四场策骑游达荣马房的「开心老板」赢马，此驹今季已赢得两场头马，全部由霍宏声操刀。

霍宏声刚周一策骑廖厩的「幸运奇兵」堕马，因而拉伤背部，当日退下火线。紧接刚周三谷战霍宏声停赛，骑者飞往澳洲小休，在今日沙田赛事复出，于第四场四班千四米凭游廐的「开心老板」胜出。「开心老板」马主之一是马会十二大董龚杨恩慈女士，昨午有亲自拉头马。

练马师游达荣说：「『开心老板』是香港国际精选拍卖马，能够引入此马，眼光独到，今场跟前走，效果理想，马儿仍然在学习进步中。」