马场密探048｜「开心老板」今季第二捷
更新时间：14:45 2026-04-12 HKT
发布时间：14:45 2026-04-12 HKT
发布时间：14:45 2026-04-12 HKT
早前策骑「幸运奇兵」之后，一直缺阵的骑师霍宏声，今日复岀上阵，便即在第四场策骑游达荣马房的「开心老板」赢马，此驹今季已赢得两场头马，全部由霍宏声操刀。
霍宏声刚周一策骑廖厩的「幸运奇兵」堕马，因而拉伤背部，当日退下火线。紧接刚周三谷战霍宏声停赛，骑者飞往澳洲小休，在今日沙田赛事复出，于第四场四班千四米凭游廐的「开心老板」胜出。「开心老板」马主之一是马会十二大董龚杨恩慈女士，昨午有亲自拉头马。
练马师游达荣说：「『开心老板』是香港国际精选拍卖马，能够引入此马，眼光独到，今场跟前走，效果理想，马儿仍然在学习进步中。」
最Hit
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
2026-04-11 15:47 HKT
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
2026-04-10 19:36 HKT
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
2026-04-10 12:58 HKT