马场密探048｜「通情达理」新马赛响头炮

今季首场新马赛，途程为一千米直路赛，只有六驹上阵，结果由叶楚航马房的「通情达理」，由骑师潘顿策骑胜岀，希斯马房的「双剑合璧」跑第二。

头场一千米新马赛，由叶楚航旗下的「通情达理」配潘顿一出即大热胜出，马主陈伟香是「共创」系、「美梦」系马主苏启声的太太，苏氏伉俪没有入场，由好友代拉头马。

练马师叶楚航说：「潘顿很早已经主动向『通情达理』马主索骑该驹，后来骑者都有对我表示，希望能为此马主辔。『通情达理』是北半球马，来港后适应香港算快，从化马场环境对质新马成长非常好，因此我把该驹运往从化操练。『通情达理』今场一出即胜一千米，我认为牠不是短途马，将来可以应付更长的途程。『通情达理』今场走势仍然很稚嫩，需要时间成长和学习。」