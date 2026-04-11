马场浮世绘｜「秋晖」倒灶增程首败

「秋晖」昨午以不败之身在澳洲兰域马场出战二千米一级赛女皇伊利沙伯锦标，结果首尝败绩，在麦道朗胯下以大约两个身位之差，负于配韦纪力的头马「国民乐派」，只跑第三。

「秋晖」这匹四岁雌马先前十一战未逢敌手，但以往最长跑过的路程止于千六米，昨日是初次增程至二千米，一时长力未足。

「叻叻熊」澳洲赢马

此外，属「熊」系马主范邦初太太名下的前郑厩马「叻叻熊」，昨日作转战澳洲服役的第一击，即在华利比马场的一千米赛事中，以大热身分赢马，并轻胜三又四分三马位，竞赛生涯有新发展。「叻叻熊」在于二○二四年的十一月至十二间曾三次上阵，于千二米得过两席第六名，惟因心律不正常，之后跑田草千四米大败，随后在港退役。

文杰

