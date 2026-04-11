Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希威森「光年八十」「怡昌奇兵」

马圈快讯
更新时间：17:57 2026-04-11 HKT
发布时间：17:57 2026-04-11 HKT

明日沙田赛事，希威森将有六匹坐骑上阵，他表示目前马圈竞争剧烈，要寻找实力坐骑绝非易事，所以他一定会好好把握每个机会，务求将胯下马匹发挥至最好，才有机会争取更多支持。至于今战坐骑的争胜机会，则以最近有表现的「光年八十」和「怡昌奇兵」最具赢面。

光年八十再跑千四

「光年八十」今季转投桂厩后，已先后取得两个亚军。
「光年八十」今季转投桂厩后，已先后取得两个亚军。

桂福特早前返回南非，检视即将在当地拍卖会出售的幼马，以便稍后替马主入货，而他今日已启程回港，明早将赶及在沙田马场督战。明日桂福特派遣七驹上阵，「光年八十」列阵第四场四班千四米，希威森说：「『光年八十』今季转投桂厩后，已先后取得两个亚军，包括刚战力拼之下仅负于对手，实在稍欠运气。今次此驹再跑千四米，无疑排十档会构成影响，但从上场牠的走势显示，其跑法具有弹性，不一定要前置才适合发挥，希望牠能够凭此克服外档，赢出今季首场头马。」

怡昌奇兵状态正勇

「怡昌奇兵」上场在千二米后上得第二名。
「怡昌奇兵」上场在千二米后上得第二名。

「怡昌奇兵」上场在千二米后上得第二名，明日将增程跑千四米，希威森分析说：「其实『怡昌奇兵』以往曾在千四米上名，早已证明适合跑此程，所以当牠目前状态正勇，刚战又因为后追不及而未能赢马，今次部署增程是十分合理的。纵使今场排十二档起步，形势看似下风，但牠本来就是后劲型马，所以影响相对较低，倘若届时有对手前领抢放，带快早段步速，对『怡晶奇兵」的争胜形势将更为有利。」

对于列阵头场新马赛的「银骑士」，希威森表示从血统上显示，此驹并非早熟马，幸好牠开操后一直例课无缺，快跳和试闸工夫都准备充足，今次初次出赛，已经做齐所有备战程序，加上今场出马数目少，而且全部都是初次上阵，「银骑士」在此未尝不可走入前列。

文杰
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
10小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
12小时前
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
01:31
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
社会
6小时前
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
影视圈
1小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
饮食
23小时前
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚
影视圈
9小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮
大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮
时事热话
7小时前
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
趣闻热话
3小时前
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
2026-04-10 17:00 HKT