希威森「光年八十」「怡昌奇兵」

明日沙田赛事，希威森将有六匹坐骑上阵，他表示目前马圈竞争剧烈，要寻找实力坐骑绝非易事，所以他一定会好好把握每个机会，务求将胯下马匹发挥至最好，才有机会争取更多支持。至于今战坐骑的争胜机会，则以最近有表现的「光年八十」和「怡昌奇兵」最具赢面。

光年八十再跑千四

「光年八十」今季转投桂厩后，已先后取得两个亚军。

桂福特早前返回南非，检视即将在当地拍卖会出售的幼马，以便稍后替马主入货，而他今日已启程回港，明早将赶及在沙田马场督战。明日桂福特派遣七驹上阵，「光年八十」列阵第四场四班千四米，希威森说：「『光年八十』今季转投桂厩后，已先后取得两个亚军，包括刚战力拼之下仅负于对手，实在稍欠运气。今次此驹再跑千四米，无疑排十档会构成影响，但从上场牠的走势显示，其跑法具有弹性，不一定要前置才适合发挥，希望牠能够凭此克服外档，赢出今季首场头马。」

怡昌奇兵状态正勇

「怡昌奇兵」上场在千二米后上得第二名。

「怡昌奇兵」上场在千二米后上得第二名，明日将增程跑千四米，希威森分析说：「其实『怡昌奇兵』以往曾在千四米上名，早已证明适合跑此程，所以当牠目前状态正勇，刚战又因为后追不及而未能赢马，今次部署增程是十分合理的。纵使今场排十二档起步，形势看似下风，但牠本来就是后劲型马，所以影响相对较低，倘若届时有对手前领抢放，带快早段步速，对『怡晶奇兵」的争胜形势将更为有利。」

对于列阵头场新马赛的「银骑士」，希威森表示从血统上显示，此驹并非早熟马，幸好牠开操后一直例课无缺，快跳和试闸工夫都准备充足，今次初次出赛，已经做齐所有备战程序，加上今场出马数目少，而且全部都是初次上阵，「银骑士」在此未尝不可走入前列。

文杰

