班德礼「醒目高球」「八里旺」

班德礼刚周三谷战连场搏杀，取得两亚两季，唯独未能取得头马；周日沙田日赛，他七匹坐骑实力不弱，包括罗厩旗下季内已取得三捷的「醒目高球」，届时有望取得头马进帐。班德礼在晨课期间表示，「醒目高球」和「八里旺」将是他今战的主要头马希望。

醒目高球勇态依然

「醒目高球」自去年十一月底开始上阵，短时间内便取得三冠一季。

出战第十场三班千二米的「醒目高球」，自去年十一月底开始上阵，短时间内便取得三冠一季，尽显良好质素；周日再争赢马路程田草千二米，班德礼都甚为憧憬：「现年四岁的『醒目高球』，阵上表现不断进步，前仗负一三五磅重磅上阵，仍可轻胜而回，上仗升班出赛更再下一城，即使取胜距离较短，但头二马可抛离季军马，反映表现仍在水平之上。赛后其操练正常，早前试泥闸以佳势胜出，目前勇态依然，今次再跑赢马路程，即使负磅非轻，且同场对手实力甚强，但牠只要维持进度，今仗依然有胜望。」

八里旺五班占优

「八里旺」前仗在谷草千二米后上跑第三。

至于列阵第二场五班千四米的郑厩「八里旺」，前仗在谷草千二米后上跑第三，周日初跑千四米，班德礼分析说：「早前『八里旺』在谷草千二米后上获季，只落后头马一个马位，以当时走势估计，今次加长二百米路程应适合发挥，而且降回五班上阵，对手较之前面对的稍弱，同时其操练正常，周日将以佳态迎战，希望牠能够表现进步，后上争入一席，甚至击败对手赢马。」

此外，班德礼认为出战第一场新马赛一千米的希厩「双剑合璧」，在试闸时曾展示速度，即使两岁新马初出，难以预计其表现，但相信牠已作好准备迎战，而且今场出马数目较少，对手不算太多，交出水准应有机会走入前列。

文杰

