马场浮世绘│「名演说」美国争一级赛

高多芬旗下去年育马者杯一哩大赛冠军「名演说」，于美国时间周五复出，在坚兰马场竞逐途程为草地千六米的一级赛Marker's Mark一哩赛，而骑师布宜学亦前往当地，亲自策骑牠上阵。

不过，今场赛事对手不少，包括去年两胜一级赛的Deterministic，以及在年初天马国际杯草地邀请赛跑第二、去年南非最佳三岁马之一的「一杠级数」等。「名演说」自去年十一月胜出后未再上阵，倘若今仗可再下一城，将是其服役以来的第五场一级赛头马。

文杰