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女皇伊利沙伯锦标「国民乐派」正臻佳态 盼力阻「秋晖」争十二连胜

马圈快讯
更新时间：14:45 2026-04-09 HKT
发布时间：14:45 2026-04-09 HKT

女皇伊利沙伯锦标（2000米一级赛）将于周六（4月11日）在澳洲悉尼的兰域马场举行。练马师布特冀望今仗会出现快步速，以助他麾下的「国民乐派」摘桂而回，终止星级雌马「秋晖」的非凡连胜纪录。
 
由华礼纳训练的「秋晖」迄今在1100米至1600米途程上取得十一战全胜，今仗将在麦道朗胯下首战2000米赛事。相比之下，「国民乐派」曾三度出争同程赛事，取得两冠一季的佳绩，而牠也十分擅跑今仗料将出现的软地。
 
与活侯夫人合伙练马的布特表示，「国民乐派」的状态正逐渐提升，而马儿于去年10月在费明顿击败「精致之道」扬威东宝锦标（2000米一级赛）的精彩演出，也证明了牠处于巅峰状态时的实力。
 
布特说：「我希望看见马儿于今季跑出本身的最佳成绩，交出顶尖表现。马儿于春季时的最佳演出或许仍不足以与正值勇态的『秋晖』相提并论，但今仗的形势与牠们上次对垒时已大不相同。」
 
「我预期今仗会是一场步速快的赛事，也认为马儿今季正处于最佳状态，已准备好交出佳作。」
 
「国民乐派」前仗于2月28日角逐雍容尔雅锦标（1600米一级赛），在「秋晖」及「阳光小姐」之后跑获季军；上仗则于3月21日出争兰威锦标（2000米一级赛），在「阳光小姐」及「力先生」之后再度跑入季席。
 
布特说：「马儿需要该两仗作热身。牠的状态正在提升，而我觉得牠进展顺利。」
 
「秋晖」的长力是否足以应付此程仍属未知之数，而今仗续由韦纪力执缰的「国民乐派」将会尝试从这方面寻找取胜之道。
 
布特说：「此程（2000米）对于牠（『秋晖』）来说会是个新挑战，所以我们尝试寻找战胜牠的方法时，就要好好把握这一点。我十分重视『秋晖』，但除了牠外，『阳光小姐』上仗的表现也相当优异。今仗预料会是一场水平甚高的2000米分龄让磅赛，令人十分期待。」
 
「国民乐派」今仗不单要面对华礼纳麾下的四匹参赛马「秋晖」、「阳光小姐」、「力先生」及「活顿光华」，也会遇上马汉雅麾下的「轻取胜」，以及由郗国思训练的两匹佳驷「誉满杜拜」及「高级珍味」。

「誉满杜拜」(图) 今次将力争第二度扬威此赛，摘下服役以来的第五项一级赛桂冠，而郗国思已决定让这匹擅于征战四海的良驹加佩眼罩上阵。
「誉满杜拜」(图) 今次将力争第二度扬威此赛，摘下服役以来的第五项一级赛桂冠，而郗国思已决定让这匹擅于征战四海的良驹加佩眼罩上阵。

 
「誉满杜拜」今次将力争第二度扬威此赛，摘下服役以来的第五项一级赛桂冠，而郗国思已决定让这匹擅于征战四海的良驹加佩眼罩上阵。
 
郗国思马房的代表Issy Paul表示：「希望它（眼罩）能令马儿提升表现。」
 
「我们于『加踏步』第二次攻下女皇伊利沙伯锦标时也曾这样做，看来对牠大有帮助。我已于出发前让『誉满杜拜』在佩戴眼罩下稍作操练，马儿的表现非常出色。」
 
「加踏步」曾于2020年及2021年连夺两届女皇伊利沙伯锦标。牠的厩侣「誉满杜拜」则于2023 年摘下此赛桂冠，其后在上届赛事不敌「精致之道」跑获亚军，今次牠将沿用去年的部署，在邓格锦标热身后出争女皇伊利沙伯锦标。
 
Issy Paul说：「牠是一匹非凡的赛驹，几乎从未失准，而我们已把牠的状态提升至勇境。」
 
女皇伊利沙伯锦标（2000米一级赛）编为海外赛事第一组第九场，将于香港时间4月11日（星期六）下午二时三十五分开跑。

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