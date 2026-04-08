马场密探048｜「财将」钟易礼起孖

今晚快活谷第三场四班一千米赛事，由一对初岀新马包办连赢，告东尼马房的「财将」操足而来，包括两度试谷闸，在华将钟易礼胯下力压一度岀头的另一初岀马「美丽登场」胜出，今日头三场赛事，钟易礼已取得两冠一亚，在骑师王积分表上领先。

「将」系马主张舜清在港养过不少马，最令马迷津津乐道必定是曾经代表香港扬威卡塔尔的两届香港最佳长途马王「将王」。另外，张舜清和好友方力申等人组成的团体马，养有「将睿」等「将」系马，亦为马迷所熟悉。昨晚「财将」一出即胜，而此马的马主是「将」系马主张舜清的太太陈绮莲个人名下养有的。

赛后「财将」马主陈绮莲说:「『财将』是我们从澳洲拣选回香港，赛前我们对牠有点信心，因为牠近两次试闸走势不错，由于牠目前只有三岁，比较后生，好好彩牠来香港后适应得好好，很高兴爱驹今场在港初出即胜。」

赛后钟易礼说：「『财将』来港初期，走来比较急，口劲甚重，做了不少备战工夫，近两次试闸已经见不错的走势，今仗一出即胜， 牠应该仍有不少进步空间，今仗虽然胜出，但美中不足是牠一受惊便会闪，马儿情绪仍然有点紧张。」