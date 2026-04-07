班德礼「紫辰之星」「电玩精英」

班德礼近期手风不俗，上期策骑「文明福星」赢出今季第二十五头马。明晚跑马地夜赛，其七匹坐骑多具争胜分量，有机会继续为他带来头马进帐。班德礼亦表示，自己要把握目前机会，替坐骑争取最佳成绩，至于今次坐骑当中，则以一对韦厩马「紫辰之星」和「电玩精英」最具问鼎机会。

紫辰之星再战同程

「紫辰之星」上场初跑谷草一六五○米，即能后上得第五名。

今季自购马「紫辰之星」，来港前曾在爱尔兰赢出二千米赛事，而在港跑过几场热身后，上场初跑谷草一六五○米，即能后上得第五名。明晚牠再战同一路程，班德礼说：「上仗『紫辰之星』演出明显进步，沿途走势轻松之余，末段亦展示出良好追劲，即使未能上名，但表现仍令我感到满意，相信今后阵上演出将会愈来愈好。今次牠再跑谷草一六五○米，以其目前进度当然适合，何况今场对手的实力跟上场相若，而且只负一一九磅，希望牠演出持续进步，能顺利走入前列归来。」

电玩精英争取连捷

「电玩精英」上仗在谷草千二米赢出在港首场头马。

「电玩精英」上仗在谷草千二米赢出在港首场头马，明晚再跑同程，班德礼分析说：「『电玩精英』过去经常因际遇欠佳导致错失机会，幸好上场终于赢出头马。其实此驹的质素颇不俗，希望经过上场胜利之后，能够提升马儿的信心，好使今次再出表现继续进步。今次牠再战谷草千二米，即使同场不乏具路程经验的好手，但『电玩精英』只负一二二磅，兼且排一档靓位，仍有条件争取连捷。」

最后，班德礼表示「荣利双收」早前赢马之后，未能继续再捷，但其实连场也所负不远，演出并非太差，而且马儿一直操练正常，状态依然保持勇锐，如今转战谷草一六五○米，计性能也属射程范围，希望届时能够克服重磅，争取今季第二场头马。

文杰