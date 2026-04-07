内圈捕影│「爆出美丽」火气充裕

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「轻松大少」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，细马身好靓好壮，神采奕奕双目有神，一课比一课出色。「爆出美丽」助手踱一圈，担高头走极具朝气，步顺力雄火气充裕，身壮呈现条线美，胜后有进无退。

「风采人生」助手踱两圈，愈见收敛，躁火全消，跑姿顺畅落脚轻巧，神态轩昂展现朝气，更胜前时。「颂星」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺顺畅贯注力足，马身札实毛色悦目，朝气勃勃愈见吸引。

「有你有我」助手踱一圈，细马身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，去番最佳时候。「富心星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，坠手火气有增无减，步劲力足佳态洋溢。

「劲好运」助手踱一圈，收敛淡定唔再抢口，外观讨好身色俱吸引，过步轻爽力度充沛，论态仍勇锐。「长胜队长」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲力充裕，马身更实净更靓，勇况十足好吸引。

星月飞云神闲气定

「星月飞云」助跑姿顺畅落脚轻巧，走势誉满栏边。

「三军勇将」助手踱两圈，运步如轮神态生猛，力度充足暗火涌现，身靓外观省镜，比起赢马更勇锐。「星月飞云」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身又靓，走势誉满栏边。

谢锋

