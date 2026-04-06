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马场密探048｜「绿族无限」爆大冷险胜

马圈快讯
更新时间：18:04 2026-04-06 HKT
发布时间：18:04 2026-04-06 HKT

今季初转投桂福特马房的「绿族无限」，前仗还在田草千四米不敌「会当凌」跑第三，可是上场大败之后，今次易配布文再跑同程，在其出色留放走位之下，终点前力压两匹热门马「时时欢声」及「韦金主」，以四十四倍大冷赢得久违了的胜仗，今场亦是桂福特今季第十九场头马。

「绿族无限」马主傲风团体黄华东、陈少山、黎仲明赛后一起接受访问，他们说：「『绿族无限』自从远征后，可能不太适应，令马儿不太开心，伍鹏志都很畀心机调理马儿，但毕竟马儿已经年纪大，已有一段时间未有表现，我们想让马儿转换环境，希望有所突破。『绿族无限』上场潘顿跑完后表示，马背有点肿，步幅很窄，练马师做到针对性的训练，效果显著。今场终于再交出头马，我们等了这场头马很耐，真是非常开心，我们一班团体成员一直都十分信任此马，对牠不离不弃，转了新马房后，今场终于再赢。桂福特是一位很有实力的练马师，希望我们能引入更多好马来港。」

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