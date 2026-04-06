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马场密探048｜「金钻贵人」赢主席锦标

马圈快讯
更新时间：17:38 2026-04-06 HKT
发布时间：17:38 2026-04-06 HKT

今日沙田马场举行的另一场二级赛，途程为千六米的主席锦标，前香港短途马王「金钻贵人」今季转向中距离发展，且在早前一级赛董事杯跑第二。今次牠终于在华将梁家俊出色留放之下，力压「祝愿」险胜，「遨游气泡」则跑第三，今次是「金钻贵人」自二○二四年四月赢得二级赛短途锦标之后，再次取得胜利。

赛后练马师文家良说：「『金钻贵人』前一场跑千六米只负于『浪漫勇士』跑第二名；上场跑千四米都是负于头马『嘉应高升』跑第三名。由此可见，『金钻贵人』出战千四米及千六米均可以胜任。『金钻贵人』之前伤势很严重，曾经镶了两粒螺丝，多得香港马会兽医尽了极大的努力，马儿才可以康复。『金钻贵人』如果在三至五岁，跑短途较合，牠现时已经七岁了，性能改变了，现时偏向中距离，七岁马现时跑一哩比短途更合，希望牠下一场跑冠军一哩赛继续有好表现。『金钻贵人』年纪已大，今场赢得几辛苦，我在操练上不会给予马儿太大压力，只需要保持正常运动量，让马儿健康地竞赛。」

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