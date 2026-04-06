廖事如神│「皇金合」袁全变身

马王「嘉应高升」又再出巡，气势之强甚至令不少对手选择转战主席锦标避其锋芒。因此反而令主席锦标参战马满额，实为近年少见。虽说两场二级赛是冠军赛马日的预演，但亦有赛驹盼把握机会争夺分级赛冠军，斗志一流。

第二场五班千二米，预计放头马不多。「皇金合」近期前速甚稳定，相信可顺利前领。此驹近期档运平平，连续三场抽到外档。今仗抽到七档而快马不多，另观乎袁幸尧「地标战」的发挥理想，是次「皇金合」在她胯下获减十磅，只要顺利前领已具胜望。「果然侥幸」今季初落五班时已于同程入Q，且仅败于四班头马「盛势威枫」，赛绩水准可信，是次重返五班值得看好。「飚志」虽然上名率较低，但始终是四班头马，须尊重班底，且二月尾曾于谷草四班千二米上名，估计居五班有力招架。「首骏」几经辛苦开斋，胜在跑法主动，可紧随放头马后方，是次再抽好档可照办煮碗。

第四场四班千四米，局势相对明朗，数驹控制大局。「幸运奇兵」因先前试闸走势，初出跑田草千二米已成大热门，虽然被进度较佳的「勇者为皇」击败，但表现绝不失礼，其后随即增程至千四米，直路上交出强横后劲轻松补中，而亚军「友莹亮」再出更打叠两W，则416场次的水准之高可想而知。「幸运奇兵」今次赛前试闸劲如炮弹，唯一挑剔是负顶磅，但结合状态及潜力，有望征服四班。「威武年代」季内六战仅一场失三甲，配袁幸尧减十磅如虎添翼，势阻前驹连捷。「机械之星」于338场次击败一众四班恶马首胜，表现出色，其后增程至千六仍接连跑近，回师胜程仍具威胁。

廖浩贤精选

第二场 8 皇金合 1 果然侥幸

2 飚志 5 首骏

第四场 2 幸运奇兵 1 威武年代

3 机械之星 8 加州勇胜