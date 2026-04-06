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波仔至醒灵活玩│「凝妙星」赛绩硬净

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-04-06 HKT
发布时间：02:00 2026-04-06 HKT

打开今战第三场赛事的排位表，有四驹出自总场次499，为何要特别提及此场次？皆因该仗已有四匹赛驹之后再出合取三冠一亚的佳绩，当中包括「黄金骑士」以及上次在本栏提供的「真叻仔」，赛事水准的确不俗。

不过，综观今场欠缺前置马，预计早段步速偏慢，而出自499的四驹均属后上跑法，有可能受制于步速形势，所以拣一匹季内曾以前置跑法入位的「凝妙星」作重心。

四岁的「凝妙星」前仗出战田草千八米，其实已有点强组味道。而对上一次跑田草千六米就是在总场次360，该仗段速前后正常，结构不俗，再看该仗前五名有四匹属于后上马，赛事模式应利后上，而「凝妙星」属沿途跟前马匹中表现最好一匹。

再看同场前置落败马「君达得」、「友莹亮」及「八心之星」之后均可提升名次，反映「凝妙星」这席反趋势的季军够实净；而该场头二马「细水长流」及「黄金骑士」亦已在三班赢马，不排除这场是前文提及499场次强组的源头。由于今场可拣之马甚多，兜转下再跑田草千六的「凝妙星」应有分头，相对值博。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 WP 2
第四场 Q/QP 1 胆拖 2 3 8
第八场 二重彩 4 复式胆拖 2 6 8 10
混合过关三串七 共188注

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