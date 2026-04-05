廖康铭「幸运奇兵」「友莹光」

廖康铭马房刚周三出马不多，最终只有一匹「精英雄心」力拼跑第二名。不过明日沙田赛事，其七匹参战马均实力不俗，届时有望取得佳绩。廖康铭接受查询时表示，「幸运奇兵」和「友莹光」皆有备而临，如今分途出战合适路程，将是马房今战的争分筹码。

幸运奇兵争取连捷

「幸运奇兵」上场增程即在千四米赢马补中。

「幸运奇兵」前仗初出在田草千二米后上跑第二，上场增程即在千四米赢马补中，今次再攻赢马路程，廖康铭分析说：「自从『幸运奇兵』开操，直至初出上名一役，牠都展示出具有良好质素。牠上场增程出战，而且更排在大外档起步，根本难度甚高，但牠仍然能够克服障碍，并以佳势胜出，表现相当出色，但为免影响日后成长，今季我不会安排牠太频密出赛。至于今仗马儿操练充足，早前在从化马场试泥闸亦轻松胜出，目前状态不成疑问，故此应具争胜机会。」

友莹光续配潘顿

「友莹光」于今季第二次上阵取得亚军。

「友莹光」于今季第二次上阵取得亚军，可是最近几场演出未能承接，明日牠续配潘顿，竞逐尾场二千米中长途赛，廖康铭说：「上场『友莹光』出闸笨拙及失地，接着便失去角逐兴趣，末段没有发力上前。有见及此，希望潘顿今次再策骑牠出赛，能够起步顺利，不再受途中意外影响，虽然牠排在十一档并非有利，但倘若能够克服，避免全程走外叠，以其质素和目前状态，理应能够在此交出表现。」

最后，廖康铭指「祝愿」上场在香港金杯的走势显示，牠在步速正常的情况之下，根本没有长力应付二千米，而今次缩程回师千六米胜途，才是最合适路程，加上马儿在赛前操练和试闸皆表现出色，目前正值勇境，届时将会以良好状态迎战，希望牠能够发挥出最佳水准，并走入前列归来。

文杰