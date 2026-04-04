晨光追击│ 「球星」朝气复现

昨朝出跳的周一参战马少得很，场面极之冷清，故此讲番周五出跳马畀大家参考，报道如下。

「领航多财」戴头罩由助手跳一段，尚算集中无脾气，劲度平平出脚仍重，进度未得。

「球星」戴头罩由希威森跳一段，慢试轻松走过，毛色靓番好多，神采奕奕复现朝气。

「好评如潮」戴头罩由助手跳一段，坠手起劲神态活泼，马身壮健毛色悦目，比起弗时更靓。

「共创欢欣」戴头罩由助手跳一段，推骑下尚算肯冲，然而劲度平平，而且仲系有啲重身。

「天宝威威」戴头罩由助手跳两段，出脚够俐落够咬地，马身已收好，上力唔错有好感。

「金钻贵人」助手大圈踱步，身扎实毛色润泽，落脚轻快有力，近况极之理想。

「精巧时计」助手大圈踱步，平淡走过而已，力度普通落脚重，欠缺好感。

「厨神」助手大圈踱步，外观无问题，但火力好一般，比起弗时仲有一段距离。

讲番周五出跳马。

「万事胜利」戴头罩由助手跳两段，出脚仍有啲高，但力度愈见充沛，有进展。

「万事胜利」戴头罩由助手跳两段，出脚仍有啲高，但力度愈见充沛，有进展。

「表之银河」戴头罩由助手跳两段，唔急唔抢从容不迫走过，相当轻身极具好感。

「路路劲」戴头罩由助手跳两段，急口但接受操控，神态活跃走势硬朗现朝气。

「哈罗威」戴头罩由助手跳两段，例牌急口岳头并连番转脚，状态理想身壮色润。

「精算暴雪」戴头罩由助手跳两段，神采奕奕步挺爽劲，外观亦四正身够扎实。

「我最好」戴头罩由艾兆礼跳两段，马头冇岳咁高，亦冇咁论尽，观感胜前。

「骄阳明驹」戴头罩由助手跳两段，聚精会神火力极佳，毛色充满光泽。

「绿族无限」戴头罩由助手跳两段，主动想走火气好，马身又够粗壮，近况理想。

兆文