班德礼「幻影旋风」「友爱心得」

班德礼刚周日策骑「黄金骑士」赢得今季第二十四场头马，而上月合共赢得七场头马，显然手风不俗。他表示自己暂时对今季成绩感到满意，希望在今季结束时打破个人在港头马纪录，达至四十场头马，即使难度不低，但仍会全力尝试。至于他明晚泥地赛事的坐骑方面，班德礼表示即使三匹坐骑都并非牌面马，但仍会全力以赴，会尽力替牠们争取最佳成绩。

幻影旋风作战状态

「幻影旋风」早前两度在泥地中距离比赛上名置。

列阵第二场五班一六五○米的「幻影旋风」，今仗将由班德礼主辔，且日前已交予骑者过档快跳，班德礼说：「『幻影旋风』在晨课走势良好，估计目前仍维持在良好作战状态。此驹早前两度在泥地中距离比赛上名，足以反映其脚法适合在泥地作赛，今次我获得机会伙拍牠上阵，当然感到高兴，纵使今赛对手水准不弱，多驹曾在同程取得佳绩，但希望『幻影旋风』临场发挥理想，倘若早段有正常甚至偏快步速，将更有利其后上跑法。」

友爱心得转战泥地

「友爱心得」今季赢出三场头马。

今季跑马地百万挑战杯冠军「友爱心得」，将首次出战泥地短途赛，班德礼说：「今季『友爱心得』赢出三场头马，足以证明本身实力，今次转到泥地赛作新尝试，以其过往在泥地操练和试泥闸的走势，加上本身具弹性的跑法推断，应有机会胜任泥地赛，加上今仗排三档，起步后有较大机会进占有利位置竞跑，所以『友爱心得』仍有机会在此取得表现，走入前列归来。」

对于今晚余下的坐骑「猛将兄」，班德礼坦言对其所知不多，但以马儿上仗跑谷草短途取得季军，估计目前状态应不俗，今次列阵泥地千二米，过往亦曾走得接近，而且今赛只负一一八磅，所以他希望「猛将兄」能继续跑出水准，争取前列位置。

文杰

