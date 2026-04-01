波仔至醒灵活玩│「疾风财子」泥地啱跑

泥地赛令好多马迷却步，主要因为赛绩根据较少，好像无咩「揸拿」在手；而热门往往倾侧在有泥地赛绩根据的马匹身上，忽视了初跑泥地赛驹。不过，捉冷门就不时要向后一类赛驹埋手，例如上次落班初跑泥地即胜的「哪吒」。

今晚第七场四班千二米，打叠两胜的「金玉良言」，成为热门十分合理，复课快跳仍然对办，但评分已有十三分加幅，在负磅略有考验下，买独赢宁敲其他马匹。

方厩「疾风财子」上仗跑田草千四米，阵上段速偏快，对初出未开气的牠而言颇有难度；此外，直路上曾受困兼被他驹压住来跑、冲刺不顺，最终无溃散而略有追前的表现已收货。再看这293场次，头五名马匹之后可再交出表现外，与「疾风财子」同到终点的「旌采」、「八心之星」之后也曾跑入三甲，反映整体赛事水准不俗。

收埋操一轮的「疾风财子」，最近两课大闸起步均反应理想，状态不俗；查去年十二月的一课泥闸，牠食沙后仍有追势，反映泥地啱跑，且不少在港服役的同父马都可在泥地赛交出表现，若牠因转跑泥地而成冷，不妨先敲一注。

波仔灵活玩过关提供：

第四场 二重彩 2 复式胆拖 1 3 6

第七场 QP 5 6 8 10 复式

第八场 Q 4 胆拖 1 7 10

混合过关三串七 共195注