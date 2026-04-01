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廖事如神│「侦探传奇」明镜高袁

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-04-01 HKT
发布时间：02:00 2026-04-01 HKT

新小将袁幸尧正式在港登场，即是会出现两位女将同场献技了。今季稍早时候杜苑欣在港客串，广受各大马房支持，证明只要有能力，女骑师同样可闯出一片天。袁幸尧首仗即有后上型坐骑，看她能否一展身手。

第四场四班泥地千二米，不少参战马欠赛绩证明。「侦探传奇」此四岁自购马落班即配袁幸尧减十磅，恶气十足。此驹来港后五战均近，无论田草、田泥或谷草都能应付。赛前泥闸大胜引人注目，虽然或多或少因鞍上人磅位较轻，但亦证明状态已在勇点。泥地短途排外档不成问题，只要顺利出闸取得领先位置已具胜望。「伶俐骉驹」转仓后脱胎换骨，今季八战豪取三W四Q，评分暴升二十五分；上仗让「金玉良言」十三磅仍只输颈位，表现可人。「常尝发财」近两仗于同程上名但无威胁，是次配黄宝妮再减轻负磅可望接近。「后无来者」最近均跑此程且数度跑近，虽然情绪仍有进步空间，但凭基本能力已可争脚。

第八场泥地三班千二米，「炽烈神驹」为此程好手，今季再有进步。过往一向四班有余三班不足，惟于372场次出战同程，却以快时间击败「晶晶日上」征服三班，令人喜出望外。最近一场配周俊乐杀入一席的表现恰可，赛前试闸出色，状态保持高水平，是次再与「乐胜天下」交锋，本身排档较佳随时反先。「友爱心得」攻下跑马地百万挑战杯后状态依然，重返三班转战泥地难忽视。「喜至宝」四捷同程根据甚足，今季初曾评分高企，现已比季初低十二分，重戴眼罩望有新鲜感而及早紧随马群。「乐胜天下」转跑泥地找到新天地，潘顿继续主辔胸有成竹。

廖浩贤精选

第四场    1 侦探传奇 2 伶俐骉驹
    3 常尝发财 12 后无来者
第八场    7 炽烈神驹 1 友爱心得
    2 喜至宝    4 乐胜天下

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