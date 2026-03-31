马会在殷利殊澳洲复活节周岁马拍卖会购入两驹

香港赛马会最近在澳洲悉尼河畔马房举行的2026年殷利殊澳洲复活节周岁马拍卖会（3月29日至30日）上购入两匹外观吸引的雄马，成交价合共四十六万澳元（约合二百五十五万港元）。



马会先以二十万澳元投得编号57幼驹。这匹「巨富」（Capitalist）的子嗣长相悦目，是其母Sacred Lass的首胎，Sacred Lass在澳洲服役时曾取得四场头马。



「巨富」在港的出色子嗣包括已累积七捷的「八骏巨升」，以及曾在一级赛入位的「阳光勇士」。「阳光勇士」已报争将于下星期一（4月6日）在沙田举行、总奖金五百三十五万港元的二级赛主席锦标（1600米）。



马会其后以二十六万澳元购入编号69栗色幼驹。此驹的父系出自「秋阳」（The Autumn Sun），「秋阳」在港取得佳绩的子嗣包括三胜头马的「首饰天空」；母系则是南非冠军级雌马Asylum Seeker的女儿。



该两驹的资料如下：

拍卖编号 毛色／性别 血统 购入价 编号57 黑色／棕色雄马 父：「巨富」Capitalist 母：Sacred Lass 外祖父：「圣灵瀑布」Sacred Falls 200,000澳元 （约合1,112,000港元） 编号69 栗色雄马 父：「秋阳」The Autumn Sun 母：「科幻漫画」Scarlet Dream 外祖父：「识奔」Sebring 260,000澳元 （约合1,445,000港元）