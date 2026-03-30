从化马场有助桂福特在港首季取得佳绩

来自南非的练马师桂福特，今季开始在港从练，在短时间内已取得理想成绩，于季内经过五十八次赛事之后，桂福特已赢得十八场头马，三甲上名率更高达百分之二十九。于去年九月马季开始时，桂福特已是在香港及从化两地设厩的练马师，他也把握机会，充分利用从化马场的设施，从而得以提升马房成绩，正如他表示：「从化马场对我马房的运作实在很重要。」



「今季开始时，我已安排旗下若干马匹进驻从化，当时我已对从化马场留下深刻印象，设施均属一流，马房环境甚佳，通风系统良好，加上各项复康及训练设施如马匹游泳池、水中步行机、马匹跑步机等，均有助马匹在赛场上交出牠们的最佳水准。」桂福特说。

桂福特首季在港从练已能取得好成绩。



桂福特在南非从练时，已有带马穿梭两地马房的丰富经验，当时他旗下的马匹惯常穿梭约翰内斯堡及开普敦两地，对于现时香港及从化两地设厩模式，自然驾轻就熟。他是近期凭赛前置放在从化的马匹而取得的头马数目较多的练马师之一，自2026年1月起，在他马房赢得的十场头马之中，有六场来自在从化受训的赛驹，而最新近一匹为他建功的从化受训马是「坚先生」，该驹于3月15日的一项赛事中作在港初次上阵，结果一出即胜。

「坚先生」在港一出即胜。



「从化马场空间广阔，多元化的设施为马匹带来新鲜感，我们惯常安排旗下马匹轮流前往从化，冀能令厩内每一匹马都有机会在从化接受训练，事实上，视乎每匹马的特性，有些更会较长时间留在从化，只有在上阵前夕才会运返香港。」桂福特说。



「由于从化可以安排马匹有较多的机会在草地出试，所以对于年轻新马尤其适合，让牠们在香港出赛前有更多在草地操练的经验。」桂福特续说。出自父系「豪华房车」的三岁马「坚先生」可以说是其中一匹最佳例子，于香港一出即胜之前，此驹在今年内主要在从化接受训练。

桂福特也指出，「超风速」(蓝色彩衣) 是他马房内其中一匹最受惠于在从化接受训练的赛驹。



桂福特也指出，「超风速」是他马房内其中一匹最受惠于在从化接受训练的赛驹。



他说：「虽然『超风速』加入我马房后尚未取得胜利，但状态已愈来愈好，自从化受训后马儿看来更为身心愉快。」



自今年1月起由桂福特训练而于赛前曾置放在从化并能报捷的赛驹也包括「暴风一族」、「金牌活力」、「鼓浪好友」及「伶俐骉驹」。此外，季内曾赢马及三度入位的「开心勇驹」，亦是在从化受训后表现有进的一驹。



「香港马季由九月初开始，一直至七月中，期间竞争激烈，如能为赛驹提供有休养回气的机会当然最好不过，而从化马场正好为我们提供这些机会。」



「从化马场对马匹的心智甚有脾益，令马匹身心愉快，如果马匹开心，自然会为你交出好成绩。」桂福特说。



桂福特亦指出从化马场作为比赛场地的优点：「从化马场的赛道令每匹马均有公平的争胜机会，相信在从化马场安排赛事，将可推动赛马运动的进一步发展。」