Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘｜岳伯仁新贵Albert Einstein 莫雅胯下大热倒灶

马圈快讯
更新时间：19:36 2026-03-29 HKT
发布时间：19:36 2026-03-29 HKT

莫雅放弃昨日杜拜世界杯赛马日六匹坐骑，选择在爱尔兰却拉马场，策骑签约马房岳伯仁旗下，被认为是今届英国二千坚尼的大热门Albert Einstein出战表列赛Gladness锦标，可是该驹临场被捧成一点一倍全热门，却只跑第六，演出令捧场客大失所望。

赛后练马师岳伯仁表示，Albert Einstein昨日在却拉马场的软烂场地上，跟年长马对战，争胜难度太高，因而落第而回。

至于该驹未来部署方面，岳伯仁则表示Albert Einstein身型健硕，现时体重超过一千二百磅，当其他赛驹竞跑时难以加速，牠却难以控制其留力，所以他较倾向今后替其部署跑短途赛，而六月皇家雅士谷赛期中的三岁马千二米一级赛英联邦杯，便顺理成章成为目标之一。

文杰
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
10小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
8小时前
有片｜3男学生麦记争执互泼饮料 被大叔气场辗压 校方：希望公众给予学生改过机会
01:14
有片｜3男学生麦记争执互泼饮料 被大叔气场辗压 校方：希望公众给予学生改过机会
突发
1小时前
派彩虹邨10年就拆要唔要？港妈3人家庭陷两难 网民秒答：畀只好牌你！｜Juicy叮
派彩虹邨10年就拆要唔要？港妈3人家庭陷两难 网民秒答：畀只好牌你！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港铁新列车Q-train荃湾线投入服务 逾百铁路迷见证 今日运作大致畅顺
突发
5小时前
外卖骑手疑闯红灯挨撞，同车女友左小腿整只飞脱。
恐怖车祸︱河北外卖骑手疑闯红灯挨撞 同车女友左小腿飞脱
即时中国
8小时前
门外疑现诡异踩线记号 独居户惊到厕所都唔敢去 网民拆解烟头、钉、纸皮石格数密码｜Juicy叮
门外疑现诡异踩线记号 独居户惊到唔敢去厕所 网民拆解烟头、钉、纸皮石格数密码｜Juicy叮
时事热话
3小时前
宫雪花近照风采依然 曾高龄选亚姐近年公开真实年龄 单身育两子曾提名爱儿选港男
宫雪花近照风采依然 曾高龄选亚姐近年公开真实年龄 单身育两子曾提名爱儿选港男
影视圈
9小时前
日本博客拒印度童乞讨20卢比，被丢「牛粪水球」高烧住院4天。
生化攻击｜日本博客拒印度童乞讨20卢比 被丢「牛粪水球」高烧住院4天
即时国际
19小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT