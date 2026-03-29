马场浮世绘｜岳伯仁新贵Albert Einstein 莫雅胯下大热倒灶

莫雅放弃昨日杜拜世界杯赛马日六匹坐骑，选择在爱尔兰却拉马场，策骑签约马房岳伯仁旗下，被认为是今届英国二千坚尼的大热门Albert Einstein出战表列赛Gladness锦标，可是该驹临场被捧成一点一倍全热门，却只跑第六，演出令捧场客大失所望。

赛后练马师岳伯仁表示，Albert Einstein昨日在却拉马场的软烂场地上，跟年长马对战，争胜难度太高，因而落第而回。

至于该驹未来部署方面，岳伯仁则表示Albert Einstein身型健硕，现时体重超过一千二百磅，当其他赛驹竞跑时难以加速，牠却难以控制其留力，所以他较倾向今后替其部署跑短途赛，而六月皇家雅士谷赛期中的三岁马千二米一级赛英联邦杯，便顺理成章成为目标之一。

文杰

