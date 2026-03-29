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马场密探048｜「极上纱珑」四战四捷

马圈快讯
更新时间：17:21 2026-03-29 HKT
发布时间：17:21 2026-03-29 HKT

罗厩的「极上纱珑」服役至今三战全胜，且赢马姿态越来越轻松，所以今日此驹再跑千四米，即使排十一档和负一三四磅，仍被捧成一点二倍一面倒大热门，结果该驹由潘明辉策骑，轻松一放到底，顺利取得四连捷。

「极上纱珑」马主24/25罗富全练马师赛马团体成员廖龄仪和张祖儿赛后一起接受访问，廖龄仪说：「『极上纱珑』三岁马今场排十一档兼负一三四磅，是个很大的考验，赛前我们都有点担心，很开心马儿克服困难，再次顺利取得头马。」另一位团体成员张祖儿说：「我们一班团体成员都十分多谢整个罗富全马房团队，全哥训练『极上纱珑』得宜，马儿状态一直保持的很理想，可能跑多一两场便歇暑，留待下季才出赛。」

罗富全说：「『极上纱珑』只有三岁，我会与马主团体成员商量，可能跑多一场便安排牠休养生息，下季才再出赛。我很希望『极上纱珑』下季四岁可以参与四岁马系列大赛，希望马儿能学懂更放松去跑，因为若然增程跑一哩不放松地竞赛，会人马角力。

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