马场密探048｜「劲沙尘」征服二班

廖康铭马房在第一场赢马后，在第四场又凭初上二班出赛的「劲沙尘」胜出，顺利起孖而回，此驹今季大熟大勇，至今已经赢得四场头马。

赛后练马师廖康铭说：「日前是副练黄裕亨的生日，『劲沙尘』今场赢马，可以说是为他庆祝生日。在今季初期，我真是没有想到『劲沙尘』可以在二班赢出头马，今场能在二班取胜，我相信受惠于轻磅所赐。『劲沙尘』近两场因负重磅影响发挥，只跑位置，今场磅位骤减，立即交回应有水准，成功补中。」