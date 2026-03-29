马场密探048｜「同益善」打开在港胜门
更新时间：14:29 2026-03-29 HKT
发布时间：14:29 2026-03-29 HKT
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今日沙田第三场四班二千米，游达荣马房的「同益善」近期开始成熟进步，上场在田草千八米跑第二之后，今日增程跑二千米，即在华将周俊乐胯下力压「风火恒云」，打开在港胜利之门。周俊乐今日率先起孖，在骑师王积分表上领先。
赛后「同益善」练马师游达荣说：「『同益善』评分已届反弹之力，近几场已经跑得接近，只可惜有些欠运，总是与头马擦身而过，今场终于打开胜利之门，我当然开心。『同益善』是四岁北半球马，目前仍然未成熟，相信五岁才大熟大勇，由于马儿过往曾经在三班跑近，因此将来在三班作赛，我相信牠仍然有力争取头马。」
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