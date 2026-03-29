波仔至醒灵活玩│「你知我宝」进度佳

上周三夜赛尾场「好节拍」斗赢「粤港资驹」，周俊乐继「健康愉快」、「喵喵怪」后，又再气走潘顿坐骑，表现令人拍案叫绝；反之潘明辉跑「千杯敬典」早段够快唔埋栏搞到「口擘擘」，表现则相对失色。

今日四班千二米虽无拆组，而第七场拥季内三甲赛绩马有七匹，不过牠们的入位赛绩，其段速及赛事水准均非突出，所以都系向初出马埋手。

由姚本辉亲自引入的「你知我宝」，在外地两试大闸均抡元，虽在操练上稍有停缺，但无伤患纪录，相信问题应不大；在港首试八百米闸无脱节，之后第二课泥闸起步反应理想，直路初换脚亦快，最后以第三名过终点。

之后第三课泥闸，当日「你知我宝」是第二匹马入闸，之后有其他马发脾气，牠乖乖企于闸内，继而应声起步顺放，直路换脚顺滑。本月初再试泥闸，牠起步仍快，尝试留前斗后竞跑，直路认真催策，虽然无换脚但亦见加速上前。

似乎姚本辉都满意「你知我宝」的进度，才安排牠于今仗上阵，查现役的同父马「红海劲」、「渡月桥」及「飞来闪耀」在港初出都能上名，足见此系马善跑新鲜，值得重视。

波仔灵活玩过关提供：

第四场 WP 8

第七场 Q/QP 6 胆拖 7 8 10 11

第十场 二重彩 3 复式胆拖 1 2 4 7

混合过关三串四 共224注