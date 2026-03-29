Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│路合冒勇赢面「增强」

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-03-29 HKT
发布时间：02:00 2026-03-29 HKT

刚周三谷赛，沈集成豪取四捷横扫跑马地。当中伙拍周俊乐赢出的「凌登」，首战谷草一改跑法，中段变奏奇招制胜，骑者固然出色，练者的部署得宜也是关键，同样抵赞。冠军练马师之争愈趋激烈，实在引人入胜。

第二场四班千四米。「盛势威枫」今季转四岁后渐入佳境。季初出战谷草赛事表现一般，转战泥地亦无功。其后戴上眼罩回师田草，表现仗比仗好。395场次一放到底后，升班亦只以颈位告负。上仗增程被「友莹亮」追过，但仍抛离季军「荣利双收」近两个马位，今次休足且状态有进，争胜要角。「龙城强将」发挥欠稳难倚重，上仗赛后更心律不正，故此程根据十足亦只作配。「龙傲绫罗」一再于阵上接近，上场再次于恶劣形势中跑近，且479场次步速偏慢，头二马均跟前守好位，「龙傲绫罗」排外档留后而于马群穿插而上，发挥已佳。「嘉嘉友福」虽未尽成熟，但阵上数度展现速度。

第十场三班千二米略混乱，「增强」上季表现稳步上扬，可惜受伤患困扰，幸好复出后仍能征服三班，证明潜藏甚高。今季较迟复出，不幸再有脚伤，惟上场事隔九个月再披甲，状态未足下依然交出好走势，令人喜出望外。是次再战首本路程，状态有所提升，可望突破。「开心指数」来港后，三战此程未失位置，忠心准绳；上场让「快活英雄」十七磅而能保住亚军，实际表现不俗，今场两驹磅位拉近，应再有一番恶斗。「扶摇势劲」今季转跑田草找到新天地，表现准得可爱，上场出闸不顺而未能领放，否则赛果或不同，今场排七档可因形势随机应变，若能领放操控步速，则胜望更高。

廖浩贤精选

第二场    13 盛势威枫 4 龙城强将
    9 龙傲绫罗 12 嘉嘉友福
第十场    2 增强 1 开心指数
    3 扶摇势劲 4 快活英雄

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
影视圈
4小时前
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
8小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
8小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
13小时前
第34期六合彩今晚（3月28日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。
六合彩｜800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
5小时前
伊朗局势｜伊朗洪达卜核设施遭轰炸 鲁比奥：战事料持续2至4周」｜持续更新
02:37
伊朗局势｜伊朗称攻击美军支援船及驻杜拜美军 中东4国外长周日在巴基斯坦会谈｜持续更新
即时国际
5小时前
荷里活老牌演员James Tolkan离世享年94岁 曾参演《壮志凌云》和《回到未来》系列
荷里活老牌演员James Tolkan离世享年94岁 曾参演《壮志凌云》和《回到未来》系列
影视圈
7小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
10小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
19小时前