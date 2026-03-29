廖事如神│路合冒勇赢面「增强」

刚周三谷赛，沈集成豪取四捷横扫跑马地。当中伙拍周俊乐赢出的「凌登」，首战谷草一改跑法，中段变奏奇招制胜，骑者固然出色，练者的部署得宜也是关键，同样抵赞。冠军练马师之争愈趋激烈，实在引人入胜。

第二场四班千四米。「盛势威枫」今季转四岁后渐入佳境。季初出战谷草赛事表现一般，转战泥地亦无功。其后戴上眼罩回师田草，表现仗比仗好。395场次一放到底后，升班亦只以颈位告负。上仗增程被「友莹亮」追过，但仍抛离季军「荣利双收」近两个马位，今次休足且状态有进，争胜要角。「龙城强将」发挥欠稳难倚重，上仗赛后更心律不正，故此程根据十足亦只作配。「龙傲绫罗」一再于阵上接近，上场再次于恶劣形势中跑近，且479场次步速偏慢，头二马均跟前守好位，「龙傲绫罗」排外档留后而于马群穿插而上，发挥已佳。「嘉嘉友福」虽未尽成熟，但阵上数度展现速度。

第十场三班千二米略混乱，「增强」上季表现稳步上扬，可惜受伤患困扰，幸好复出后仍能征服三班，证明潜藏甚高。今季较迟复出，不幸再有脚伤，惟上场事隔九个月再披甲，状态未足下依然交出好走势，令人喜出望外。是次再战首本路程，状态有所提升，可望突破。「开心指数」来港后，三战此程未失位置，忠心准绳；上场让「快活英雄」十七磅而能保住亚军，实际表现不俗，今场两驹磅位拉近，应再有一番恶斗。「扶摇势劲」今季转跑田草找到新天地，表现准得可爱，上场出闸不顺而未能领放，否则赛果或不同，今场排七档可因形势随机应变，若能领放操控步速，则胜望更高。

廖浩贤精选

第二场 13 盛势威枫 4 龙城强将

9 龙傲绫罗 12 嘉嘉友福

第十场 2 增强 1 开心指数

3 扶摇势劲 4 快活英雄