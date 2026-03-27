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希威森「安定神驹」「奇异欢星」

马圈快讯
更新时间：18:23 2026-03-27 HKT
发布时间：18:23 2026-03-27 HKT

希威森上周三晚策骑「知道稳胜」赢出今季第二十二场头马后，周日沙田赛事，他将策骑五驹上阵；即使数目不多，但骑者表示坐骑实力不弱，希望届时可跑出水准，为他带来头马进帐，其中以「安定神驹」和「奇异欢星」两驹最具争胜机会。

安定神驹作战状态

「安定神驹」前仗在田草千二米跑获季军。
「安定神驹」前仗在田草千二米跑获季军。

出争第二场四班千四米的廖厩「安定神驹」，前仗在田草千二米跑获季军，周日增程上阵，希威森充满期待：「现年四岁的『安定神驹』质素不弱，今季上阵三次均走得接近，只是际遇欠佳，例如上仗牠早段遇慢步速，直路上又未能望空，最终落后头马两个多马位过终点；幸好赛后操练正常，得以维持作战状态，今次增程二百米竞逐，以其阵上走势估计，应该可以胜任，只要牠临场发挥出本身实力，便有机会走入前列。」

奇异欢星继续进步

「奇异欢星」上仗在希威森胯下力拼赢马，顺利打开在港胜门。
「奇异欢星」上仗在希威森胯下力拼赢马，顺利打开在港胜门。

列阵第七场四班千二米的桂厩「奇异欢星」，上仗因田泰安未能策骑易配希威森，结果在后者胯下力拼赢马，顺利打开在港胜门；今仗再出仍继续由其主辔，希威森说：「虽然『奇异欢星』上场全程力拼下才仅以半个马位之先压倒对手胜出，但牠上季至今出赛次数不多，而且今季才步入状态；硬拼一仗后，可能有助提升牠的斗心，令其表现继续演出进步，今次再跑赢马路程，未尝不可连捷。」

另外，希威森表示出战第五场四班一千米的「包装战将」，最近由他接手操练；无论晨课快跳或试泥闸，此马都展现出良好走势，反映质新马目前健康正常，状态亦逐渐回勇。「包装战将」在港一出即胜，证明具备相当质素，如今出战直路赛，以其本身速度，应该可以胜任；倘若在起步后能进占前列位置，便有机会发挥出本身速度，走入前列一席归来。

文杰

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