高松宫纪念赛「奈村佳盈」盼以一级赛胜利完美告别竞赛生涯

高松宫纪念赛（1200米一级赛）将于周日（3月29日）在日本中京竞马场上演，总奖金高达三亿六千九百九十万日圆（约合一千八百六十万港元）。过去三届赛事均获亚军的「奈村佳盈」将卷土重来，盼能以首场一级赛头马为竞赛生涯划上完美句号。

「奈村佳盈」曾先后七次在一级赛跑入三甲，包括先后三度与高松宫纪念赛的冠军宝座擦身而过。2023年，牠在惯常拍档滨中俊胯下首次出争这项日本春季短途大赛，末段从马群尾列上前，惜后追不及，以一个马位之差败在头马「初劲」蹄下。

类似场面在翌年的赛事重演，当时跑软地的「奈村佳盈」于转弯时从包尾位置追前，最终仅以马头位之差不敌头马「消暑乐祭」。这匹雌马去年第三度竞逐高松宫纪念赛，尽管在李慕华胯下再度交出凌厉后劲，但仍负于头马「里见梦境」约四分三个马位，依然未能登上冠军宝座。

退役在即的「奈村佳盈」今仗料将以热门姿态上阵，再度与「里见梦境」、「大海女神」、「红玛瑙」及「巨星配对」等劲敌对垒。「奈村佳盈」原先计划于一年前告别赛场，但马主奈村睦弘后来改变主意，让爱驹继续服役以争逐一级赛殊荣。

今次将是滨中俊自2024年坚兰杯（1200米三级赛）后首度策骑「奈村佳盈」上阵。他在栗东策骑这匹七岁马出操后说︰「马儿的步态一如以往般出色，状态甚至比上周还要好。尽管牠已年届七岁，但我完全感觉不到牠有丝毫退步。」

练马师长谷川浩大表示：「马儿完全没有展现岁月痕迹，而牠的重心也移前了一点。滨中俊也说马儿的感觉非常好。」

至今几乎已攻下日本全部大赛的李慕华则会策骑「里见梦境」参赛，力争首度在高松宫纪念赛封王。在日本中央竞马会举办的二十四项一级赛中，这位法国好手已胜出其中的二十一项，仅余高松宫纪念赛、大阪杯（2000米）及朝日杯未来锦标（1600米）三项一级赛的桂冠尚未收入囊中。

「里见梦境」于去年4月在沙田出争一级赛主席短途奖（1200米），结果在「嘉应高升」之后跑获亚军；牠翌仗于6月在皇家雅士谷赛期角逐一级赛女皇伊利沙伯二世禧年志庆锦标（1200米），不敌法国良驹「别具风味」，再度屈居亚军。这匹短途佳驷去年12月再赴香港出战一级赛浪琴香港短途锦标（1200米），在头马「嘉应高升」之后取得第九名，赛后一直休战至今仗复出。

另一参赛马「拼胜堡」获视为正在冒起的日本短途新星，上仗在维雅德出战二级赛1351草地短途锦标（1351米）时取得第五名，而练马师桥口慎介表示这匹雄马于赛后恢复得很好。

他说︰「上仗的场地情况不太理想，而我认为途程也可能长了一点。马儿跑完上仗后一切无恙，至今进展良好。1200米是牠的最佳途程，而且牠跑左转赛道的成绩甚佳。」

高松宫纪念赛编为海外赛事第四组第一场，将于香港时间星期日（3月29日）下午二时四十分开跑。