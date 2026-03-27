「天鸟侠义」盼在费明顿马场腾飞 扬威一级赛澳洲杯

「天鸟侠义」将于周六（3月28日）在澳洲墨尔本的费明顿马场出争澳洲杯（2000米一级赛），预料将会成为大热门。今仗为华礼纳马房主策此驹的好手苗康文深信，马儿的能力及近况俱适合此赛，有力在备受追捧下顺利夺魁。



「天鸟侠义」前仗作休后第二次上阵，攻下布林美锦标（1600米二级赛）；上仗则于3月14日角逐一向被视为澳洲杯前哨战的杨彼得锦标（1800米二级赛），再度轻胜而回。这匹曾在爱尔兰服役的佳驷今仗将力争三连胜。



苗康文曾经凭高多芬旗下的「卡西卡人」于2023年及2024年连胜两届澳洲杯，深明此赛的取胜之道。



苗康文说：「我早于今季初开始与马儿熟络起来。从牠的进度来看，牠正朝著正确的方向发展，有力在澳洲杯中争胜。随著我伙拍马儿操练的次数越多，我就越相信牠能够胜出今仗。马儿的表现有点令人喜出望外。」



「牠正在合适的马房，之前马儿可能花了一些时间去适应新环境，不过牠的个性轻松自若。牠用了一点时间提升状态，但实力毋庸置疑。」

「写意游」力图再捧走澳洲杯

另一边厢，在灵犀牧场设厩的希斯兄弟则期望能够凭「写意游」再次捧走澳洲杯，为家族再添在此赛的辉煌成就。「写意游」上仗出争杨彼得锦标时以一又四分三个马位之差不敌「天鸟侠义」，跑获亚军。



目前与弟弟威希斯及詹希斯一同练马的比安希斯表示，「写意游」上仗虽在「天鸟侠义」之后过终点，但表现依然出色。



他说：「『天鸟侠义』上仗的取位比较轻松，而我们则须走外叠。『写意游』已蓄势待发，而牠十分喜欢费明顿。马儿现时状态勇锐，而我们历年来也在此赛屡获佳绩。」



希斯家族在澳洲杯的往绩优异。哥连希斯生前曾三次扬威澳洲杯，而他的儿子更合共七度扬威此赛，其中已故的彼得希斯夺冠一次，幼子大卫希斯则六度摘桂。比安希斯过去与父亲大卫希斯及表兄戴宝力合伙练马时也曾三度胜出此赛。



「倜傥小猫」上仗攻下全明星一哩赛（1600米一级赛），今仗势成争胜分子之一；而「珍莲骄骥」今仗料将成为众驹追逐的目标，这匹前领型赛驹曾于2024年在此赛跑获亚军。



佩思及他的练马拍档肯尔迪均对旗下的「胜步」寄予厚望。另一匹参赛马「名小说家」上仗作转投施达诚马房后的首战，随即交出显著进步的表现。



澳洲杯编为海外赛事第一组第二场，将于香港时间3月28日（星期六）下午一时十五分开跑。