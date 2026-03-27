文杰访问│ 「中国心」当锐再上

大卫希斯周三晚凭「可靠大师」赢得季内第四十场头马，于周日沙田赛事将派遣九驹迎战，声势浩大，明显有意乘胜追击。希斯昨晨收操后坦言，马房手风正顺，自然希望赢取更多头马，今战参战马中，则以「中国心」和「锐目」两驹最具争胜机会。

「中国心」周日转战田草千六米，负一二七磅不算重，鞍上人杨明纶亦骑惯骑熟，有机会收复前失，赢得今季第三场头马。

「中国心」上仗跑谷草千八米，望全力取分争取打吡入场券，可惜不敌「快路」只得亚军，周日复出列阵尾场田草千六米，希斯说：「纵使『中国心』未能出战打吡，但牠质素良好，我对其前景仍相当乐观，相信今季余下时间，仍有望交出好成绩之余，来季踏入五岁更将是大熟期，届时有望扶摇直上。至于周日转战田草千六米，负一二七磅不算重，鞍上人杨明纶亦骑惯骑熟，有机会收复前失，赢得今季第三场头马。」

「锐目」早前曾在田草千二米三度入前四名，可是上场却跑第九表现失色。

「锐目」早前曾在田草千二米三度入前四名，可是上场却跑第九表现失色。相隔六周后，「锐目」今次再跑千二米，并改配班德礼，希斯分析：「『锐目』上场赛后被运往从化，先求回复体力和新鲜感，然后再重新操练。本来我希望先安排牠试闸，但最后仍是决定派遣出赛，希望马儿适应如此部署，重新在阵上发挥出应有水准，以其实力和目前评分，今场应具竞争力。

特约记者：文杰

兆文