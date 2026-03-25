马场密探048｜「马达」布文中三元

巫伟杰马房的「马达」，季初赢马后，演出一度转趋沉寂，至今晚初跑谷草千二米，才在布文胯下跑岀水准，终点前力压大热门「皇者有利」，爆出十五倍冷门赢马，布文今晚亦连中三元。

赛后练马师巫伟杰说：「『马达』的冲刺力短，布文上场策骑此马出战沙田千二米后，建议安排马儿转争谷草。『马达』本身有进步，今场守到好位，找到遮挡，马儿走得畅顺，入直路后展开冲刺即力压对手取胜。既然此马今场在谷草表现出色，揾到出路，我会部署此马主攻快活谷赛事。」