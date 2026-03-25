马场浮世绘│「大师」转运 始终潘顿最「可靠」
更新时间：23:00 2026-03-25 HKT
发布时间：23:00 2026-03-25 HKT
发布时间：23:00 2026-03-25 HKT
「可靠大师」之前曾由多位大师傅策骑但未能取胜，今晚回配潘顿出战第三场，闸前W及搭「星运少爵」Q赔率均着绿格开跑，结果两瓣齐中。
马主施雅治说：「我等了这场头马两年半，『可靠大师』有点不幸，来港后因健康问题唞四个月，首次出赛时又被对手撞到骨裂要休养三个月。潘顿和希斯均表示，此马仍稚嫩要放头跑才好，结果证明他们判断正确。」
最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
2026-03-24 13:52 HKT