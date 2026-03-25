马场浮世绘│「大师」转运 始终潘顿最「可靠」

「可靠大师」之前曾由多位大师傅策骑但未能取胜，今晚回配潘顿出战第三场，闸前W及搭「星运少爵」Q赔率均着绿格开跑，结果两瓣齐中。

马主施雅治说：「我等了这场头马两年半，『可靠大师』有点不幸，来港后因健康问题唞四个月，首次出赛时又被对手撞到骨裂要休养三个月。潘顿和希斯均表示，此马仍稚嫩要放头跑才好，结果证明他们判断正确。」