马场密探048｜「品德宝宝」后上捧杯

今晚第五场三班一千米扶轮百周年杯，巴度策骑文厩的「品德宝宝」后上捧杯。

赛后练马师文家良说：「『品德宝宝』跑谷草一千米是最出色的，此马是PP，来香港时是三班，无奈要时间适应香港环境，牠本身很大只，需要多跑才轻身，也要时间适应水土，才能交出应有水准，今仗赢三班赛事也很开心，希望牠继续有好表现。」

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