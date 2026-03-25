马场密探048｜「品德宝宝」后上捧杯
更新时间：21:22 2026-03-25 HKT
发布时间：21:22 2026-03-25 HKT
发布时间：21:22 2026-03-25 HKT
今晚第五场三班一千米扶轮百周年杯，巴度策骑文厩的「品德宝宝」后上捧杯。
赛后练马师文家良说：「『品德宝宝』跑谷草一千米是最出色的，此马是PP，来香港时是三班，无奈要时间适应香港环境，牠本身很大只，需要多跑才轻身，也要时间适应水土，才能交出应有水准，今仗赢三班赛事也很开心，希望牠继续有好表现。」
按下图睇更多相片：
最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
2026-03-24 13:25 HKT