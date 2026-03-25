马场浮世绘│「富喜来」影赢 贺杨绍信千金生日
更新时间：22:50 2026-03-25 HKT
发布时间：22:50 2026-03-25 HKT
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刚周日布文策「白鹭金刚」扬威打吡，手风正顺；今晚谷战头场赛事，骑者策沈厩「富喜来」与「梦照发」斗至叮当马头，最终以鼻位影赢对手，「梦照发」则连续四仗跑获亚军。
原来本月廿三日是「富喜来」马主杨绍信千金的生日，今晚此马胜出正好替其补祝生辰，杨氏一家均十分开心。赛后杨绍信说：「 我十分多谢沈集成的出色部署和布文的精湛发挥，我等这场头马很久了。『富喜来』 生性较懒惰，沈集成专登揾布文操刀，并安排在大长途赛上阵，终于取得久违了的头马；过往此马在四班曾交出头马，希望下仗出战四班赛，仍然保持一定竞争力，尽力再争取好成绩。」
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