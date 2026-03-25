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马场密探048｜「爆岀美丽」打开胜门

马圈快讯
更新时间：20:53 2026-03-25 HKT
发布时间：20:53 2026-03-25 HKT

上季至今岀赛十九次，却未尝一胜的「爆岀美丽」，今晚终于强配布文之下击败对手，打开在港胜利之门，布文亦起孖而回。

赛后「爆出美丽」马主郭浩泉说：「我非常开心，上星期三『爆得美丽』赢马后，相隔一个星期轮到『爆出美丽』打开在香港胜利之门。这两匹马都是我引入，牠们顺利取得胜利我都松一口气。这是我第一次和『爆』系马主亨少(何猷亨)好朋友一起养马，我和亨少认识了十五，十六年，非常好朋友，我们读同一间学校，现时大家为保良局効力。『爆出美丽』在爱尔兰赛绩很优秀，来港后需要时间适应环境，希望今场开斋后，可以越跑越好，马会十分好，设有特别奖金，我希望『爆出美丽』可以赢到马会的特别奖金。」

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