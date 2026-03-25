马场密探048｜「可靠大师」顺利开斋
更新时间：19:57 2026-03-25 HKT
发布时间：19:57 2026-03-25 HKT
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希斯马房的「可靠大师」，服役以来未尚赢马，但过往只曾在谷草千二米上名，今晚此驹再跑同程且强配潘顿，即使排十一档，但起步后即贴栏领放，就此一放到底赢马顺利开斋，希斯今季头马数字达至四十场。
赛后「可靠大师」马主施雅治说：「『 可靠大师』今仗终于开斋，我等了这场头马等了两年半，等得很辛苦呢！这匹马非常不幸，来港后因为健康问题，休息了四个月；之后在香港第一次出赛，被旁边的马撞到，因而裂了脚骨，休养了三个月马。潘顿对我表示，此马仍然非常稚嫩，仍未成熟，赛前潘顿对我表示，『可靠大师』要埋栏及放头跑，便有机会取胜，而希斯都认为马匹放头跑比较好，结果证明希斯和潘顿的判断一流。我觉得『可靠大师』升上三班仍有机会，事实上过往赢过『可靠大师』的马不少已经能在三班取胜，如『福星小子』，因此我对『可靠大师』」在三班仍有期望。」
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