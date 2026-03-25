马场密探048｜「富喜来」险胜拔头筹
更新时间：19:09 2026-03-25 HKT
发布时间：19:09 2026-03-25 HKT
发布时间：19:09 2026-03-25 HKT
今晚快活谷夜马头场五班二千二百米长途赛，沈集成马房的「富喜来」之前几场演岀平平，可是今晚降班上阵，演出即生龙活虎，在骑师布文胯下力压「梦照发」，以九点四倍半冷险胜先拔头筹。
「富喜来」马主杨绍信的女儿于本月二十三日生日，马儿今晚胜出，可以补祝生日，一家人均十分开心。
头场赛后杨绍信说：「我十分多谢沈集成出色的部署和骑师布文精湛发挥，我等了这场头马很久了。『富喜来』十分懒惰，沈集成专登揾布文帮助该驹发挥，而且安排马儿在大长途赛上阵，终于取得久违的头马。由于『富喜来』过往在四班未能交出头马，因此下仗在四班，希望认为仍保持一定竞争力。」
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