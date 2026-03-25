「青春永驻」做足准备力求反先对手 扬威杜拜世界杯

日本马坛巨星「青春永驻」将于杜拜时间3月28日星期六晚上（香港时间3月29日星期日凌晨）再度出争总奖金高达一千二百万美元（约合九千四百万港元）的一级赛杜拜世界杯（2000米，泥地），此驹去年在此赛大热倒灶，今仗冀能反先对手报捷。



在泥地一级赛中鲜有败绩的「青春永驻」去年出争杜拜世界杯时饮恨而回，今年卷土重来，预料将再次获捧为顶头大热。今届杜拜世界杯适逢创办三十周年，外界预期今年杜拜世界杯赛马日势必精彩纷呈。



除了两度胜出奖金极其丰厚的一级赛沙特杯（1800米，泥地）外，「青春永驻」也于去年11月攻下享负盛名的一级赛育马者杯经典大赛（2000米，泥地），为服役生涯再添辉煌一笔。



于去年的杜拜世界杯不久前，「青春永驻」刚在沙特杯中力拼下险胜「浪漫勇士」，对决一幕令人难忘，加上「青春永驻」曾于2024年在美丹胜出二级赛阿联酋打吡（1900米，泥地），回师阿联酋自然备受各方期待。



然而，去年沙特杯的一番激斗看来令到两匹巨星级赛驹均需付出一点代价，「浪漫勇士」其后出争一级赛杜拜草地大赛（1800米），以些微距离不敌「神志勇进」；「青春永驻」则在同日一个多小时后上演的杜拜世界杯中未能交出一贯的勇锐表现，在「大热剧目」及「集大成」之后跑获季军。



现年五岁的「青春永驻」于上月由惯常拍档坂井瑠星主辔，在维雅德以从容姿态成功卫冕沙特杯，让幕后团队相信马儿可在今仗收复前失。



练马师矢作芳人安排这匹「不挠真钢」的儿子自上月起在杜拜备战，他对马儿的状态及步姿均感满意。



他表示：「根据以往的经验，我们让马儿循序渐进地提升状态。牠的现况相当理想。」



「青春永驻」去年在此赛中仅败于两匹美国赛驹蹄下，今仗则须与来自世界各地的劲敌一争高下。

「大热剧目」前来卫冕

前来卫冕的「大热剧目」与另一匹美国赛驹「极量级」均被视为争胜要角。由司马邦训练的「帝权在手」将是主队夺冠希望，而「高速发展」则将代表英国角逐锦标。



「大热剧目」一如去年再挟在美国的出色近绩进军此赛，上月休后复出立即攻下一项1700米泥地三级赛；「极量级」则于2月28日作休后复出首仗，在奥克朗园的泥地上胜出一项1700米三级赛，观乎该仗表现，此驹看来是美国代表中夺魁机会较高一驹。



「大热剧目」的练马师郝百特表示，马儿今趟旅程顺利。



他在谈及这匹灰/沙色雄马时表示：「马儿现时整体状况良好，一如去年。」



「帝权在手」在上届杜拜世界杯包尾而回，演出令人失望，但情有可原。此驹其后表现恢复大勇，久休复出后先在一项1600米泥地二级赛中奏凯，其后更扬威一级赛麦通挑战赛（1900米，泥地），蹄下败将包括将于周末再度碰头的「平地雷鸣」、「荣誉心」及「星大道」。



由纪斯福及纪兆丰训练的「高速发展」近况同样当锐，在美丹两场草地赛事中俱交出好表现，其后于2月28日转战泥地赛，再在二级赛麦通经典锦标（2000米）中大胜而回。



「高速发展」在该役以约五又四分一个马位击败去年在杜拜世界杯取得第四名的「星大道」。该仗季军「踏踏领前」所负更远，也将在今届杜拜世界杯中卷土重来。



「高速发展」在该仗的演出令到纪兆丰大为振奋。此驹在去年的墨尔本杯（3200米一级赛）中曾获视为争标分子之一。



纪兆丰说：「『高速发展』在泥地上赢得出色，本来只是想碰碰运气，但牠其实以往一直在泥地上操练时表现很好。」



「牠沿途走势非常好，转入直路后更是加速强劲。我们当然十分高兴，那是赢了就可以参加（杜拜）世界杯的赛事。希望届时我们有力一争。」



「今仗对手将会比上仗强得多，『青春永驻』应难以被击败。『高速发展』今次升级出战，但上仗是马儿首次参与泥地赛，今仗第二次在此场地上竞逐，再有进步也并非不合理。」



杜拜世界杯编为海外赛事第三组第八场，将于香港时间3月29日（星期日）凌晨十二时四十五分开跑。