黄智弘周日为「信心星」补中

方嘉柏的主帅莫雷拉下月初才杀到，面对希斯、廖康铭、吕健威等数位前列练马师力追，方嘉柏自然不敢怠慢，不等候雷神到港前已频频发动攻势，身为徒弟黄智弘，自然希望尽力为师傅方嘉柏赢多些头马。

周日（三月二十九日）沙田赛事，方嘉柏旗下的「信心星」及「顺善宝」(图) 均交由黄智弘策骑。

周日（三月二十九日）沙田赛事，方嘉柏旗下的「信心星」及「顺善宝」均交由黄智弘策骑。除了这两匹方厩马外，当日骑者还会为「观万象」主辔。其中「信心星」前一场配黄智弘胜出，上场人马合作跑第二，马儿近绩可靠，今场力求补中。

陈嘉甜