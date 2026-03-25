马场浮世绘｜两海外赛驹拟进军冠军一哩赛

日本赛马团体Carrot Club在其官方网站宣布，于今年二月在阿联酋赢出阿布札比金杯的五岁马Strauss，已接受香港赛马会邀请，于下月二十六竞逐在沙田马场举行的一级赛冠军一哩赛，但是否继续交予当时赢马配搭莫雷拉执缰，则没有进一步提及。

「港边小区」本周六出战在英国唐加士达马场举行，表列赛唐加士达一哩锦标。

此外，由练马师游达荣胞兄游孝廉训练的「港边小区」，本获邀参加本周六美丹马场举事的杜拜草地大赛，但练者后来改变主意，计划先在同日在英国唐加士达马场举行的表列赛唐加士达一哩锦标出赛，倘若届时演出良好，便会来港出战冠军一哩赛。

文杰