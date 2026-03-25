艾兆礼赢马贺生日
更新时间：14:37 2026-03-25 HKT
发布时间：14:37 2026-03-25 HKT
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本周四（三月二十六日）将是意大利骑师艾兆礼的三十五岁生日，近期他喜事连连，初为人父，儿子Thomas诞生后带旺爸爸频频赢马，他深受马主和练马师欢迎。艾兆礼当然希望继续赢马，为自己送上生日礼物兼努力赚奶粉钱。
周日（三月二十九日）沙田赛事，艾兆礼卜定「竞骏辉煌」、「非惟侥幸」、「红运光辉」、「浪漫斗士」、「安都」、「电子腾飞」、「丰功伟绩」及「步风雷」，当中不乏实力分子，有力为骑者补祝生日。
陈嘉甜
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