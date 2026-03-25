廖事如神│「金发盛世」底子厚

打吡大赛曲终人散，最终「白鹭金刚」为廖康铭建功，练者一尝赢打吡滋味；而亚军「数字天文」人马发挥俱佳，日后凭速度及韧力可于中距离赛事发光发亮。今届打吡更出现赛事纪录时间，希望一众四岁马可带来新气象。

第三场四班千二米属拆组赛事，选马以班底作首要考量。「金发盛世」评分已大幅回落至有利水平，今季桂福特接手后保养得宜，以八岁马而言，晨课依然好火好力，今季主要集中在沙田上阵，上场回师谷草即近，与对手仅以颈位分胜负，而且头二马分别受让四磅、十磅，「金发盛世」的季军表现出色。今仗喜获一档，而对手有近绩者寥寥可数，凭班底有望重返胜门。「星运少爵」同样班底较高但近仗略为失望，惟431场次力逼「东来欣赏」获季，对方于三班仍近，本身难出头仍属必然配脚。「比特星」同样易位难赢，但胜在忠心，配黄宝妮减七磅背水一战。「可靠大师」上场中途失去蹄铁影响发挥，回配潘顿或有惊喜。

第七场同为四班千二米，「星辰千帅」早于上季已证明谷战性能，今季初于同程败于实力马「当家精彩」及「幸运愉快」蹄下，后驹亦已顺利补中。「星辰千帅」之后转战田草亦不俗，在397场次跑获季军，头二马「跨境骏马」及「超拍档」均为四班恶马，证明本身居四班有竞争力。最近戴眼罩试谷闸一放而回，态在勇点，今仗初戴眼罩出战，配合贺厩动态必拼个明白。「维港激流」近来表现稳定，再执好档随时再捷。「踏雪寻梅」上仗赢得精彩，纵负重磅排外档，惟势锐难舍弃。「日驰千里」四捷同程，大幅减分后已甚有利，今组放头马不多，若顺利前置会赚。

廖浩贤精选

第三场 2 金发盛世 5 星运少爵

6 比特星 7 可靠大师

第七场 8 星辰千帅 1 维港激流

2 踏雪寻梅 3 日驰千里