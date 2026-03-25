波仔至醒灵活玩│有进步「真叻仔」

摊开第四场排位表，有近绩的「本领非凡」、「康昌之星」及「八心之星」应率先摄入眼球；其中「本领非凡」近五仗跑谷草一哩取一冠两位一殿，但上仗于慢步速食正步频起动上前，发挥大致无错下入Q，连场用力后今多负四磅上阵，差不多是一场头马的加幅，或会承受压力，档佳亦只列作边线配脚看待。

「康昌之星」及「八心之星」均出自508场次，当中「康昌之星」蚀不利路段，但笔者认为此仗水准未必高，故胆粗粗一并放弃。再看近期不少马如「知道稳胜」、「穿甲金鹰」及「森林之王」等，都是田草有点走势后转跑谷草一哩入位，故今仗打算向「真叻仔」埋手。

前仗「真叻仔」出战田草千四，起步慢咗，步速亦不利追，加上直路走内栏一叠也属较差路段，败不作准；上仗大外档起步，牠其实反应颇快，只是骑者刻意留后竞跑，一来一回唔见数个马位，虽然贴栏悭脚程兼受惠快步速追近，但毕竟初跑千六，有此表现已反映气量养成兼开始进步。

今次赛前，「真叻仔」曾于从化登山跑道再练气量，四档起步后如可咬守中前好位，有力受惠形势出冷。

波仔灵活玩过关提供：

第四场 QP 2 6 9 10 复式

第六场 二重彩 1 复式胆拖 3 4 8

第七场 WP 8

混合过关三串七 共146注

