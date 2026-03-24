甜甜小记│凯旋汇令胜利更难忘

刚周日打吡大赛，已挂靴的戴图理和柏宝均入场观赛；这两位前世界著名骑师均保养得宜，岁月未在两人脸上留痕迹。有行家打趣问戴图理，可有意申请来港客串？戴图理笑笑口说自己Too old。不过，小记觉得戴图理、柏宝及现时在港练马的韦达，挂靴后身材管理已做到滴水不漏，也许严守纪律正是他们作为顶尖骑师的成功要诀。

小记觉得戴图理、柏宝 (右) 及现时在港练马的韦达，挂靴后身材管理已做到滴水不漏，也许严守纪律正是他们作为顶尖骑师的成功要诀。

上周不少马主朋友收到马会讯息，沙田马场将隆重推出「凯旋汇」；由下月十二日起，位于第一座看台三楼的马主吧，将改造为凯旋马主的专属庆祝空间。「凯旋汇」的体验大致分四项：第一，于专属空间内香槟祝捷，让马主与亲朋好友举杯同庆；第二，与伙伴挚友获更多的胜利留影；第三，即场重温胜利片段；第四，透过增设「凯旋汇」，进一步提升马主体验。

小记不少马主朋友均视赛马为家庭及社交活动，若然旗下马出赛都会招待亲友、生意伙伴入场，一齐感受赛马气氛；如果幸运赢马，赛后更可一齐拉头马分享喜悦。马会推出「凯旋汇」优化马主的胜利体验，相信必可为他们缔造更多难忘回忆。

陈嘉甜