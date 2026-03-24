「哪吒」「风火轮」齐齐庆功

本月十五日沙田赛事，贺贤凭「哪吒」和「风火轮」起孖，赢晒当日两场泥地赛。

「哪吒」马主团体24/25贺贤练马师赛马团体(T1)和「风火轮」马主哪吒不怕海龙王团体的一班马主，包括蔡咏赞、刘学伦、胡泽文、刘进雄等人，昨晚于火炭某酒家摆了庆功宴，慰劳一班贺厩员工。功臣贺贤和其靓靓太太李姿敏，两位赢马骑师潘明辉和奥尔民、贺贤爱徒黄宝妮及一班马房团队员工均有出席。

马主之一胡泽文致辞时，感谢贺贤悉心的训练和以上两位骑师出色的发挥，并祝福旗下马及团体马、贺贤马房马运亨通，继续赢马好运。

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陈嘉甜