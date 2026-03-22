马场密探048｜「友莹亮」轻松连捷

伍鹏志马房在第五场凭「友莹仁」赢马之后，继而在第九场以同主马「友莹亮」交岀头马，练马师和马主同日起孖而回。

至于策骑「友莹亮」赢马的骑师潘顿，则以三十分提早成为骑师王冠军。

「友莹」系马主杨毅和太太胡佩君今日名下的「友莹亮」虽然升班而战，仍然可在潘顿胯下轻松取得连捷，表现出色。同日杨毅伉俪的团体马「友莹仁」取胜，杨氏伉俪同日赢「友莹亮」及「友莹仁」起孖，赛后两人和一班马主好友高举V字手势，意味「友莹」系两驹同日胜出起孖。